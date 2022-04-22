Tunus Cumhurbaşkanı Said, Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Kanunu'nu değiştirdi - Son Dakika
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Tunus Cumhurbaşkanı Said, Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Kanunu'nu değiştirdi

22.04.2022 18:42
Tunus Cumhurbaşkanı Said, Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Kanunu'nu değiştirdi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Bağımsız Yüksek Seçim Kuruluna yapılan atamaları ve üye sayısını düzenleyen kanunu değiştirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Bağımsız Yüksek Seçim Kuruluna yapılan atamaları ve üye sayısını düzenleyen kanunu değiştirdi.

Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, 20 Aralık 2012'de kurulan anayasal kurumlardan Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili hükümlerde değişikliğe gidildi.

Yeni kararnameye göre, kurul başkanı ve diğer 7 üye Cumhurbaşkanı tarafından seçilebilecek.

Cumhurbaşkanı Said, 6 Nisan'da Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu'na ilişkin yaptığı açıklamada, kurulun önümüzdeki seçimlerde görev yapacağını fakat kurul iç tüzüğünde bir dizi değişikliğe gidileceğini duyurmuştu.

Tunus'ta 2012'den bu yana seçimleri denetleyen anayasal bir kurum olan Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, çoğunluğunu Meclis'in seçtiği 9 üyeden oluşuyordu. Kurulda altı yıllık görev süresi bulunan üyelerin üçte biri her 2 yılda bir yenileniyordu.

Tunus'ta yaşanan siyasi kriz

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıldan bu yana aldığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Tunus Cumhurbaşkanı, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını duyurdu.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in Meclisi saf dışı bırakan kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunus Cumhurbaşkanı Said, Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Kanunu'nu değiştirdi - Son Dakika


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