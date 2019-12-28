Tunus'ta "Anadolu'yu Dinle Kültürü Hisset" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunus'ta 'Anadolu'yu Dinle Kültürü Hisset' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Tunus'ta "Anadolu'yu Dinle Kültürü Hisset" etkinliği düzenlendi

6 saat önce

Tunus'un başkenti Tunus'ta Yunus Emre Enstitüsünce "Anadolu'yu Dinle Kültürü Hisset" etkinliği gerçekleştirildi.

Tunus'un başkenti Tunus'ta Yunus Emre Enstitüsünce "Anadolu'yu Dinle Kültürü Hisset" etkinliği gerçekleştirildi.

Tunus Yunus Emre Enstitüsü ve Tunus Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ve Tunus Belediyesi tiyatro salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, piyano eşliğinde türkü söyleyen ve eserlerini anlatan polis başmüfettişi ve 1. sınıf emniyet müdürü Ahmet Sula'nın resimleri sergilendi.

Neyzen Burcu Karadağ'ın modern müzikle harmanladığı Türk ve Anadolu ezgilerini seslendirdiği etkinlikte, yönetmen Fatih Sultan Mehmet Şadoğlu'nun Anadolu ve İstanbul'un simgeleşmiş yapılarını farklı açılardan ve "time lapse" tekniğiyle çektiği filmlerden bir kesit gösterildi.

Sula, Tunuslu izleyicilerden çok güzel geri bildirimler aldığı etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, inanç, kültür, tarih ve medeniyet olarak güçlü olduklarını söyledi.

Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım işi kolay kılalım" sözüyle hareket eden Yunus Emre Enstitüsünün bu tür etkinliklerle oluşturduğu kültürel etkinin önemine işaret eden Sula, "Yunus Emre'nin felsefesi, Anadolu irfanı ve kendi sanatımızla dünyanın hangi milleti hangi coğrafyası olursa olsun dokunabildiğimizi bugünkü etkinlikte gördük." dedi.

Sula, şöyle konuştu:

"Biz kendi sanatımıza, kültürümüze güvenmek durumundayız. Ülkemdeki ve aynı kaderi paylaştığımız topraklardaki gençlerin öz güveninin yükselmesi için çalışmak zorundayız. Etkinliğe katılan gençlerin gözlerindeki ışık yolumuzun doğru olduğunu gösterdi. Medeniyetimizi, dilimizi, kültürümüzü dünyanın her coğrafyasında anlatmaya devam etmeliyiz. Dünyada kötüler nasıl birlik oluyorsa iyiler de birlik olmalı."

Tunus'ta Anadolu'yu Dinle Kültürü Hisset etkinliği düzenlendi

Burcu Karadağ, Ahmet Sula, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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