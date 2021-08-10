Tunus'ta Bir Divan Filmi - Son Dakika

Genç bir kadın olan Selma, 10 yıl Paris’te yaşadıktan sonra memleketi Tunus’a geri döner. Kuzeni onun Paris’i bırakıp neden geri döndüğüne bir türlü anlam veremez. Selma burada bir psikoterapi kliniği açar. İnsanlar başlarda psikiyatri kliniğine gitmeye şüpheci yaklaşır. Ancak çok geçmeden devrimden sonra insanların konuşma ihtiyacının artması onların kliniğe gitmelerine neden olur.
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Arab Blues/ Un divan à Tunis
Yapımcı Firma: Arte France Cinéma
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa, Tunus
Orijinal Dili: Fransızca, Arapça
Filmin Süresi: 88 dk.
Dağıtıcı Firma: Mubi
Vizyon Tarihi: 14.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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