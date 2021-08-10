Tunus'ta Bir Divan Filmi - Son Dakika

Genç bir kadın olan Selma, 10 yıl Paris’te yaşadıktan sonra memleketi Tunus’a geri döner. Kuzeni onun Paris’i bırakıp neden geri döndüğüne bir türlü anlam veremez. Selma burada bir psikoterapi kliniği açar. İnsanlar başlarda psikiyatri kliniğine gitmeye şüpheci yaklaşır. Ancak çok geçmeden devrimden sonra insanların konuşma ihtiyacının artması onların kliniğe gitmelerine neden olur.

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Arab Blues/ Un divan à Tunis

Yapımcı Firma: Arte France Cinéma

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Fransa, Tunus

Orijinal Dili: Fransızca, Arapça

Filmin Süresi: 88 dk.

Dağıtıcı Firma: Mubi

Vizyon Tarihi: 14.08.2021

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