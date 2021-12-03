Tunus'ta ilk kez Omicron varyantı tespit edildi - Son Dakika

Tunus'ta bir kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı duyuruldu.

Sağlık Bakanı Ali Murabıt, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, salgındaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Murabıt, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelen 23 yaşındaki bir yolcuda Omicron varyantı tespit edildiğini söyledi.

Sağlık Bakanı, söz konusu kişinin Kovid-19 hastaları için ayrılan bir yerleşkede karantinaya alındığını aktardı.

Resmi açıklamalar göre, Tunus'ta bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 25 bin 328 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 717 bin 908 oldu.

Yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip ülkede, iki doz aşı yaptıranların sayısı ise 4 milyon 22 bin 471'e ulaştı.