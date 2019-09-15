Tunus'ta Nahda Hareketi Cumhurbaşkanı adayı Moro ile lideri Gannuşi sandık başında

Tunus'un önde gelen partilerinden İslami eğilimli Nahda Hareketinin Cumhurbaşkanı adayı Abdulfettah Moro, hareketin lideri Raşid el-Gannuşi ile Başbakan ve Cumhurbaşkanı adaylarından Yusuf Şahid, başkent Tunus'ta oylarını kullandı.

Nahda Hareketinin Cumhurbaşkanı adayı ve Meclis Başkan Vekili Moro, başkentin kuzeyindeki La Marsa bölgesinde oyunu kullandıktan sonra, Tunus'un dünya üzerinde başarılı bir demokratik geçiş sürecine imza atmayı başarmasından mutlu olduğunu söyledi.

Seçimleri, "vatandaşların arasındaki ayrışmayı kaldırma ve yeniden kamuoyunun fikrini ifade etme zamanı" olarak değerlendiren Moro, "Halk son kararın sahibidir. Herkes şunu anlasın ki; asıl iktidar ne kağıt, ne yazı ne de sözdedir, bilakis halkın elindedir." diye konuştu.

"Tunuslular gurur duymalı"

Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi de başkentin güneyinde bir seçim merkezinde oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "bugün Tunus'un özgürlük günü olduğunu ve Arap dünyasında buna benzer bir manzaranın bulunmadığını" dile getirdi.

Tunus'un bugün tarihinde ileriye doğru önemli bir adım attığını belirten Gannuşi, şunları söyledi:

"Tunusluların kendileriyle ve devrimle başardıklarından gurur duyması gerekiyor. Aynı zamanda bugün Tunusluların özgürlüğü elde etmek ve koruyabilmek için hayatlarını feda eden şehitlerini rahmetle anma günüdür."

"Geleceğinizi belirlemeyi başkalarına bırakmayın"

Tunus Başbakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Yusuf Şahid de başkent yakınlarındaki El-Mursi ilçesinde oyunu kullandı.

Şahid, oy kullanma işleminden sonra yaptığı açıklamada, "Tunuslular oylarınızı kullanın ki geleceğinizi belirlemeyi başkalarına bırakmayın." dedi.

Tunus cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında

Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimi oy verme işlemleri yerel saatle 08.00'de başladı. 7 milyon 155 bin seçmenin oy kullanabileceği seçimde, ülke genelinde 13 bin sandıktaki oy verme işlemi yerel saatle 18.00'e kadar devam edecek.

Ülke içinde ve dışında 33 seçim bölgesinde yapılan seçimde 24 aday yarışıyor.

Cumhurbaşkanı adaylarından siyasetçi Muhsin Merzuk ile iş adamı Selim Riyahi, eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi lehine seçimden çekildiğini duyurmuştu. Böylece seçimlerdeki aday sayısı 24'e gerilemişti.

Bugünkü seçimde adaylardan hiçbiri yüzde 50'den fazla oy alamazsa ikinci tura gidilecek.

Aday sayısının fazlalığı nedeniyle seçimlerin ikinci tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.