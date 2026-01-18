Tunus'ta Türk Kültür Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tunus'ta Türk Kültür Günü Kutlandı

18.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus'un Susa kentinde düzenlenen "Türk Kültür Günü" etkinliğinde, bölgedeki liselerde Türkçe öğrenen öğrenciler bir araya geldi.

Tunus'un Susa kentinde düzenlenen "Türk Kültür Günü" etkinliğinde, bölgedeki liselerde Türkçe öğrenen öğrenciler bir araya geldi.

Susa kentindeki Tahir Sefer Lisesinde düzenlenen programa Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra okul yönetimi, Tunuslu yetkililer, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Bölgedeki liselerde Türkçe öğrenen öğrencilerin kendilerini tanıttığı ve Türkçe öğrenme süreçlerini anlattığı etkinlik, yoğun ilgi gördü.

Büyükelçi Demircan, açılış konuşmasında Tunus'ta yürütülen Türkçe eğitim faaliyetlerine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Tunus'ta onlarca okul ve eğitim kurumunda Türkçe eğitimi verildiğini belirten Demircan, "Bakanımız Yusuf Tekin döneminde yapılan hazırlıkların bugün burada meyvesini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Tunuslu gençlerimizin Türkçeyi ne kadar sevdiklerini ve ne kadar güzel konuştuklarını yakından görüyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gençler ve eğitim üzerinden gelişeceğini vurgulayan Demircan, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı okulları ve Eğitim Müşavirliği ile koordinasyon içinde Türk kültür ve eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceğini ifade etti.

Tunus'ta 30'a yakın lisede Türkçe seçmeli ders olarak okutuluyor

Türkiye'nin Tunus Eğitim Müşaviri Emin Soysaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'ta devlet imkanlarıyla yaklaşık 30 okulda Türkçe ve Türk kültürü dersleri verildiğini belirterek, "Susa'daki öğretmenlerimizin katkılarıyla güzel bir Türk kültür etkinliği düzenlendi. Bu tür faaliyetleri diğer okullara da yaymak istiyoruz." diye konuştu.

Tunus'ta dört yıldır görev yapan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türkçe öğretmeni Özge Olcay ise Tunuslu öğrencilerin Türkçeye ve Türk kültürüne büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Öğrencilerin Türk dizileri ve müziği aracılığıyla Türkiye'ye zaten aşina olduklarını aktaran Olcay, "Bugünkü programla amacımız öğrencilerimizi Türk kültürüyle daha yakından tanıştırmak ve kültürler arası farkındalığı artırmak." dedi.

"Türkçenin kendine özgü, daha müzikal ve sanatsal bir yapısı var"

Tahir Sefer Lisesi Müdürü Monya Dimasi de okulun köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, Türkçenin seçmeli ders olarak okutulmasının okula yeni bir dinamizm kazandırdığını ifade etti.

Türkçe dersleri kapsamında yedi farklı okuldan öğrencinin kendi okullarında eğitim aldığını aktaran Dimasi, kültür günlerinin dil öğrenimini destekleyen önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Türk kültürü ile Tunus ve Kuzey Afrika kültürü arasında benzerlikler bulunduğuna dikkat çeken Dimasi, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Bu etkinlik, okulumuzda öğretilen diğer yabancı diller için de bir başlangıç modeli olacaktır. Çince, Almanca, Rusça, İspanyolca ve İtalyanca gibi diller için de benzer kültürel günler planlamayı hedefliyoruz. Ancak Türkçenin kendine özgü, daha müzikal ve sanatsal bir yapısı olduğu için bu etkinliği daha çok kutlama havasında tasarladık."

Programda yer alan lise son sınıf öğrencisi Firdevs Bilkasım da Türkçeyi severek öğrendiğini belirterek, "Türk kültürü çok eski, çok zengin ve keşfetmeye değer. Bu kültürü gerçekten tanımak için Türkçe öğrenmek gerektiğine inanıyorum." dedi.

Tunus YEE tarafından açılan stantta öğrencilere ebru sanatının tanıtıldığı etkinliğin sonunda misafirlere Türk baklavası ve böreği ikram edildi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Kültür, Güncel, Tunus, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus'ta Türk Kültür Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 14:54:29. #7.11#
SON DAKİKA: Tunus'ta Türk Kültür Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.