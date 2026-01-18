Tunus'ta Türk Kültür Günü Kutlandı

Tunus'un Susa kentinde düzenlenen "Türk Kültür Günü" etkinliğinde, bölgedeki liselerde Türkçe öğrenen öğrenciler bir araya geldi.

Susa kentindeki Tahir Sefer Lisesinde düzenlenen programa Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra okul yönetimi, Tunuslu yetkililer, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Bölgedeki liselerde Türkçe öğrenen öğrencilerin kendilerini tanıttığı ve Türkçe öğrenme süreçlerini anlattığı etkinlik, yoğun ilgi gördü.

Büyükelçi Demircan, açılış konuşmasında Tunus'ta yürütülen Türkçe eğitim faaliyetlerine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Tunus'ta onlarca okul ve eğitim kurumunda Türkçe eğitimi verildiğini belirten Demircan, "Bakanımız Yusuf Tekin döneminde yapılan hazırlıkların bugün burada meyvesini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Tunuslu gençlerimizin Türkçeyi ne kadar sevdiklerini ve ne kadar güzel konuştuklarını yakından görüyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin gençler ve eğitim üzerinden gelişeceğini vurgulayan Demircan, Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türkiye Maarif Vakfı okulları ve Eğitim Müşavirliği ile koordinasyon içinde Türk kültür ve eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceğini ifade etti.

Tunus'ta 30'a yakın lisede Türkçe seçmeli ders olarak okutuluyor

Türkiye'nin Tunus Eğitim Müşaviri Emin Soysaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'ta devlet imkanlarıyla yaklaşık 30 okulda Türkçe ve Türk kültürü dersleri verildiğini belirterek, "Susa'daki öğretmenlerimizin katkılarıyla güzel bir Türk kültür etkinliği düzenlendi. Bu tür faaliyetleri diğer okullara da yaymak istiyoruz." diye konuştu.

Tunus'ta dört yıldır görev yapan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türkçe öğretmeni Özge Olcay ise Tunuslu öğrencilerin Türkçeye ve Türk kültürüne büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Öğrencilerin Türk dizileri ve müziği aracılığıyla Türkiye'ye zaten aşina olduklarını aktaran Olcay, "Bugünkü programla amacımız öğrencilerimizi Türk kültürüyle daha yakından tanıştırmak ve kültürler arası farkındalığı artırmak." dedi.

"Türkçenin kendine özgü, daha müzikal ve sanatsal bir yapısı var"

Tahir Sefer Lisesi Müdürü Monya Dimasi de okulun köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, Türkçenin seçmeli ders olarak okutulmasının okula yeni bir dinamizm kazandırdığını ifade etti.

Türkçe dersleri kapsamında yedi farklı okuldan öğrencinin kendi okullarında eğitim aldığını aktaran Dimasi, kültür günlerinin dil öğrenimini destekleyen önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Türk kültürü ile Tunus ve Kuzey Afrika kültürü arasında benzerlikler bulunduğuna dikkat çeken Dimasi, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Bu etkinlik, okulumuzda öğretilen diğer yabancı diller için de bir başlangıç modeli olacaktır. Çince, Almanca, Rusça, İspanyolca ve İtalyanca gibi diller için de benzer kültürel günler planlamayı hedefliyoruz. Ancak Türkçenin kendine özgü, daha müzikal ve sanatsal bir yapısı olduğu için bu etkinliği daha çok kutlama havasında tasarladık."

Programda yer alan lise son sınıf öğrencisi Firdevs Bilkasım da Türkçeyi severek öğrendiğini belirterek, "Türk kültürü çok eski, çok zengin ve keşfetmeye değer. Bu kültürü gerçekten tanımak için Türkçe öğrenmek gerektiğine inanıyorum." dedi.

Tunus YEE tarafından açılan stantta öğrencilere ebru sanatının tanıtıldığı etkinliğin sonunda misafirlere Türk baklavası ve böreği ikram edildi.