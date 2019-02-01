Son Dakika Haberleri: Tunus'ta Veliler Öğretmenlerin İmtihanları Boykot Etmesini Protesto Etti - Tunus

Tunus'ta Veliler Öğretmenlerin İmtihanları Boykot Etmesini Protesto Etti - Tunus

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus'taki tiyatro binası önünde toplanan veliler Pankart ve dövizler taşıyan velilerin slogan atması Gösteriye katılan velilerden Tayyib el-Arabi ile röportaj Göstericiler ile polis arasında arbede yaşanması Tunus'ta öğretmenlerin sınavları boykot etmesi ve greve gitmesi...

Tunus'ta Veliler Öğretmenlerin İmtihanları Boykot Etmesini Protesto Etti - Tunus, System.String[]
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tunus'taki tiyatro binası önünde toplanan veliler
Pankart ve dövizler taşıyan velilerin slogan atması
Gösteriye katılan velilerden Tayyib el-Arabi ile röportaj
Göstericiler ile polis arasında arbede yaşanması
Tunus'ta öğretmenlerin sınavları boykot etmesi ve greve gitmesi nedeniyle eğitim-öğretim sisteminde yaşanan aksaklıklar veliler tarafından protesto edildi.

Başkent Tunus'taki tiyatro binası önünde toplanan yaklaşık bin kadar veli, Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) binasının önüne doğru yürüdü.

Veliler, öğretmenlerin özlük hakları ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi talebiyle düzenledikleri eylemler kapsamında imtihanları boykot etmesine tepki göstererek, okullardaki sorunlara dikkati çeken pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan velilerden Tayyib el-Arabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün bir felaketi yaşıyoruz. Çocuklarımızın kaderi kapalı kapılar ardından pazarlık konusu oldu. Çocuklarımızın tüm siyasi çekişmelerden uzak tutulmasını istiyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Hatim Sin Selam daha önce yaptığı açıklamada, erken emekliliğin 30 yıl boyunca devlet bütçesine milyonlarca dinar yük getireceğini, dolayısıyla onaylanmasının mümkün olmadığını söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:26 Kaynak: AA

Tunus, Güncel
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