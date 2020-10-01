Tunus'tan gelen bir mülteci teknesinden bir İtalyan vatandaşı çıktı - Son Dakika

Tunus'tan gelen bir mülteci teknesinden bir İtalyan vatandaşı çıktı

Tunus'tan İtalya'nın Lampedusa Adası'na varan bir mülteci teknesindeki göçmenler arasında bir kişinin İtalyan vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Tunus'tan gelen bir mülteci teknesinden bir İtalyan vatandaşı çıktı, System.String[]

Tunus'tan İtalya'nın Lampedusa Adası'na varan bir mülteci teknesindeki göçmenler arasında bir kişinin İtalyan vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

İtalyan Sahil Güvenliği tarafından 20 Eylül'de Lampedusa Adası açıklarında kurtarılan mülteci teknesindeki 53 göçmenin kimlik tespiti işlemleri sırasında polis, bir göçmenin İtalyan pasaportu göstermesi üzerine şaşkınlığa uğradı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 40 yaşında olduğu belirtilen İtalyan vatandaşının Tunus'ta tekstil firması işlettiği ve borçlarından dolayı havaalanında gözaltına alınma korkusu nedeniyle ülkeden kaçak yollarla ayrılmayı seçtiği ortaya çıktı. 8 yıldır Tunus'ta ikamet eden İtalyan iş insanının vergi ve tedarikçi borçları nedeniyle çıkmaza girdiği, ayrıca Covid-19 pandemisi nedeniyle ülkesine dönememekten korktuğu için bin 400 Euro ödeyerek sığınmacıların izlediği yolu seçtiği belirtiliyor.

Roberto Rivellino isimli 'İtalyan göçmen', ülkesinde hakkında soruşturma olmadığını anlaşılması üzerine uçağa bindirilerek evinde 14 gün karantina altına alındı. İtalyan savcılığı, 40 yaşındaki iş insanının Tunus mercileri tarafından aranıp aranmadığı araştırıyor.

20-21 Eylül tarihleri arasında İtalya'nın Lampedusa Adası'na 24 saat içinde toplam 26 mülteci teknesi yanaşmış ve adanın 192 kişi kapasiteli mülteci kampı yaklaşık bin 200 sığınmacıya ev sahipliği yapmıştı. - ROMA

Lampedusa, Mülteci, İtalyan, Tunus, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunus'tan gelen bir mülteci teknesinden bir İtalyan vatandaşı çıktı - Son Dakika

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