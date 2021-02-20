Tunus, Ürdün ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 35, Ürdün ve Fas'ta 16'şar kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19'dan 35 kişinin öldüğü, 725 kişi de virüs tespit edildiği, 1580 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Açıklamada, Tunus'ta toplam can kaybının 7 bin 719'a, vaka sayısı 226 bin 740'a, iyileşenlerin sayısının ise 187 bin 753'e yükseldiği kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 16 kişinin daha vefat ettiğini, 867 kişinin enfekte olduğunu ve 865 kişinin de iyileştiğini bildirdi.

Böylece toplam can kaybının 4 bin 528'e, vaka sayısının 357 bin 611'e, iyileşenlerin sayısının da 332 bin 892'ye çıktığı kaydedildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 16 kişi daha vefat etti, 448 yeni vaka tespit edildi, 835 kişi iyileşti.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 540'a, vaka sayısı 480 bin 504'e, iyileşenlerin sayısı da 463 bin 271'e ulaştı.

Kuveyt'ten 68 ülkeye karantina kararı

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, yüksek risk altındaki ülkelerden direkt uçuşla ülkeye gelecek olan kişilerin, pazar gününden itibaren ülkedeki otellerde 14 gün karantinaya alınacağını duyurdu.

Açıklamada bu ülkelerin dışındaki yerlerden gelecek olanların 7 gün otelde 7 gün de evlerde karantinaya alınacağı kaydedildi. Otellerdeki karantina sürecinde masrafların yolcular tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Kuveyt'te yayın yapan Er-Ray Gazetesi ise zorunlu karantina listesinde yer alan ülke sayısının 68 olduğunu yazdı.

Son verilere Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı 1034 can kaybı, 182 bin 460 vaka, 170 bin 326 da iyileşen hasta bulunuyor.