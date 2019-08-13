"Tunuslu Kadınlar Günü" kutlamaları
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kadınların bir araya gelmesi Yürüyüş yapılması Her yıl Ağustos ayının 13'ünde kutlanan "Tunuslu Kadınlar Günü" renkli görüntülere sahne oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 11:58 Kaynak: AA
Kadınların bir araya gelmesi
Yürüyüş yapılması Her yıl Ağustos ayının 13'ünde kutlanan "Tunuslu Kadınlar Günü" renkli görüntülere sahne oldu. Başkentteki Attarin pazarında geleneksel kıyafetle toplanan Tunuslu kadınlar, müzik ve şarkılar eşliğinde Habib Burgiba caddesine yürüyerek bu günü kutladı.
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