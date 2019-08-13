"Tunuslu Kadınlar Günü" kutlamaları

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kadınların bir araya gelmesi Yürüyüş yapılması Her yıl Ağustos ayının 13'ünde kutlanan "Tunuslu Kadınlar Günü" renkli görüntülere sahne oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kadınların bir araya gelmesi

Yürüyüş yapılması Her yıl Ağustos ayının 13'ünde kutlanan "Tunuslu Kadınlar Günü" renkli görüntülere sahne oldu. Başkentteki Attarin pazarında geleneksel kıyafetle toplanan Tunuslu kadınlar, müzik ve şarkılar eşliğinde Habib Burgiba caddesine yürüyerek bu günü kutladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Göğsünün göründüğü fotoğrafını paylaşan Bahar Candan'a tepki yağdı

7 diploması var ama iş bulamıyor: Amacım cumhurbaşkanı olmaktı, şimdi işsizim

Cadde ortasında cinsel ilişkiye giren çift herkesi şoke etti