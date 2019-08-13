Son Dakika Haberleri: "Tunuslu Kadınlar Günü" kutlamaları
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"Tunuslu Kadınlar Günü" kutlamaları

55 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kadınların bir araya gelmesi Yürüyüş yapılması Her yıl Ağustos ayının 13'ünde kutlanan "Tunuslu Kadınlar Günü" renkli görüntülere sahne oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kadınların bir araya gelmesi
Yürüyüş yapılması Her yıl Ağustos ayının 13'ünde kutlanan "Tunuslu Kadınlar Günü" renkli görüntülere sahne oldu. Başkentteki Attarin pazarında geleneksel kıyafetle toplanan Tunuslu kadınlar, müzik ve şarkılar eşliğinde Habib Burgiba caddesine yürüyerek bu günü kutladı.
Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 11:58 Kaynak: AA
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