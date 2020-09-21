Turan Aksu'dan Develi'ye 100 kişilik öğrenci yurdu - Son Dakika

Hayırsever iş adamı Turan Aksu tarafından Develi ilçesine 100 kişilik öğrenci yurdu yaptıracak.

Hayırsever iş adamı Turan Aksu Develi ilçesine yaptıracağı 100 kişilik öğrenci yurdunun yapılacağı yerde incelemelerde bulundu. Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ve iş adamı Turan Aksu, öğrenci yurdunun yapılacağı yerde incelemelerde bulundu.

İnceleme sonrasında açıklama yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Develi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezine ait 5 dönümlük arsa üzerine Develili Hayırsever Turan Aksu abimiz İnşallah 100 kişilik erkek öğrenci yurdu yaptıracak. Yurt köylerimizden gelip Develimizdeki liselerimizde eğitim öğretimine devam eden ve edecek olan bütün öğrencilerimize hitap edecektir" dedi.

Kaymakam Duru, "Hayırsever Turan abimize yurdun yapılacağı yeri gösterdik. Daha sonra beraberce Sağlık Meslek Lisemizdeki örnek 100 kişilik yurdu inceledik. İncelediğimiz son derece donanımlı ve ihtiyaca mükemmel şekilde cevap veren 100 kişilik sağlık meslek lisesi yurdumuzun aynısını yapmayı Turan abimiz bizlere vaat etti. Bizler de yapılacak protokol dahil tüm hazırlıklara hızlı bir şekilde bugün itibariyle başlıyoruz. İnşallah.

Develimizin eğitimi için çok önemli ve gerekli olan 100 kişilik erkek öğrenci yurdunu yaptıracak olan Develili Turan Aksu abimizin hayrını Mevlam şimdiden kabul eylesin inşallah. Turan abimizi şahsım, devletim ve Develimizin güzel insanları hemşehirlilerim adına çok teşekkür ediyorum. Allah Turan abimiz gibi insanların sayısını arttırsın inşallah" diye konuştu. - KAYSERİ