Turan, "GOSB ile binlerce gencimize iş imkanı sağlayacağız"

Çalışma temposunu her geçen gün arttıran AK Parti Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan köy ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Başkan Adayı Turan, beraberinde AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, AK Parti ve MHP teşkilatları ile birlikte köy ziyaretleri kapsamında ilk olarak Çalköy'e konuk oldu. Burada muhtar Recep Şakacı ve hemşehrileri ile bir araya gelen Turan, sonrasında hastalığı nedeniyle evde istirahat eden Mehmet Binay'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Çalköy ziyaretinin ardından günün ikinci programını Bollu Köyü'nde yapan Turan, burada muhtar Hüseyin Seyrek ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

KANDIRA'YA GERİ DÖNÜŞ OLACAK

Bollu Köyü'nde ayrıca Ayşe Eğridemir ve ailesinin evlerine konuk olan Turan, kendisine yöneltilen tüm soruları yanıtlayarak, projelerini hemşehrileriyle paylaştı.Kandıra'ya hizmet ermek için tüm projelerinin hazır olduğunu belirten Turan, "Kandıra'mız için büyük önem taşıyan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni ilçemize kazandıracağız. Bu proje her bakımından kentimize can katacak. Kandıra'mızın çehresini değiştirecek olan bu projemiz tam kapasite ile hizmete girdikten sonra binlerce gencimize iş imkanı sağlayacağız. Böylece aynı zamanda Kandıra'mızdan ayrılıp ilimizin farklı noktalarına gitmiş olan gençlerimizin tekrar büyükleriyle yaşamak için ilçemize gelmelerine vesile olacağız" dedi.

PAZAR ALANI VE LİSANSLI FINDIK DEPOLARI

Ulaşım alanında yapılacak olan projelerin ilçedeki ticari yaşamı da canlandıracağını belirten Turan, "Kandıra İzmit duble yolumuz, Ağva-Kaynarca-Kandıra yolumuzun oluşmasından sonra tarımla uğraşan çiftçilerimizin ürettiklerini tüketiciye daha iyi şartlarda satabilmeleri amacıyla pazar alanları oluşturacağız" dedi. Konuşmasında fındık üreticilerine de mesajlar veren Turan, "İlçemizin önemli geçim kaynağı olan fındık üretimimizi şu anda köylümüz kendi imkanlarıyla depoluyor. Çiftçilerimizin emeklerinin heba olmaması için lisanslı fındık depolarımızı inşa ederek, hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.