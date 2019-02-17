Türeb Başkanı Ataseven Aa Enerji Masası'na Konuk Olacak
1 saat önce
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.
Türkiye
Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar
Ataseven, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.
Ataseven, saat 11.30'da katılacağı AA Enerji Masası'nda, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayacak.
Enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunacak Ataseven'nin açıklamaları, "www.aa.com.tr" ile AA'nın Twitter
hesabı üzerinden anlık yayınlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:00 Kaynak: AA
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