Son Dakika Haberleri: Türeb Başkanı Ataseven Aa Enerji Masası'na Konuk Olacak

Türeb Başkanı Ataseven Aa Enerji Masası'na Konuk Olacak

1 saat önce

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.

Türeb Başkanı Ataseven Aa Enerji Masası'na Konuk Olacak, System.String[]
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, yarın AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.

Ataseven, saat 11.30'da katılacağı AA Enerji Masası'nda, Türkiye'nin rüzgar enerjisi sektöründeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayacak.

Enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunacak Ataseven'nin açıklamaları, "www.aa.com.tr" ile AA'nın Twitter hesabı üzerinden anlık yayınlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:00 Kaynak: AA

Mustafa Serdar, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar'dan Fırat'ın Doğusu İçin Kritik Açıklama: Güvenliği Türkiye Sağlamalı İbrahim Kalın'dan Fethullah Gülen Açıklaması: Bize Ulaşan Bir Şey Yok

Tanzim Satışların Başlamasının Ardından Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze Sivri Biber! Survivor'da Sevinç Gerginliği! Acun Ilıcalı, Hikmet ile Yunan Yarışmacı Arasındaki Tartışmaya Müdahale Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 11:34:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türeb Başkanı Ataseven Aa Enerji Masası'na Konuk Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]