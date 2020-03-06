Turgay Tanülkü'nün gözyaşları - Son Dakika
Son Dakika Magazin Turgay Tanülkü'nün gözyaşları - Son Dakika Magazin

Turgay Tanülkü'nün gözyaşları

6 saat önce

Devlet Tiyatroları Sanatçısı Turgay Tanülkü, "Mesleğini iyilik adına kullanması ve yardımseverliğiyle hapishaneyi 'Medrese-i Yusufiye' gibi gören yaklaşımı" dolayısıyla sunulan ödülünü aldı, usta oyuncu törende duygusal anlar yaşadı.

Turgay Tanülkü'nün gözyaşları, System.String[]

Devlet Tiyatroları Sanatçısı Turgay Tanülkü, "Mesleğini iyilik adına kullanması ve yardımseverliğiyle hapishaneyi 'Medrese-i Yusufiye' gibi gören yaklaşımı" dolayısıyla sunulan ödülünü aldı, usta oyuncu törende duygusal anlar yaşadı.


Devlet Sanatçısı Turgay Tanülkü: "İyiliği bu ülke öğretti bana"


Törendeki konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Tanülkü, bu ödülü şuan cezaevinde bulunan 725 çocuk için aldığını belirterek "Aslında iyiliği bu ülke öğretti bana. Ben yetimhaneydim. Babam erken yaşta ölmüştü. Anam üç gün aynı çorbayı koyunca burun kıvırırdık. Anam da derdi ki 'Sokağa bakın.' Anlamıyordum. 16 yaşında öğrendim sokağa bakmayı. Sokakta bizden daha kötü olanlar vardı ve 17 yaşımda cezaevine girdim. Bu ülkeye çok şey borçluyum. Yaratandan sonra bu ülkenin insanlarına borçluyum çünkü hep yatılı kaldım. Hep devlet baktı bana ve tanımadığım insanların vergileri, benim kursağımdan ve çocuklarımın kursağından geçiyor. Demek ki bu ülkenin insanlarına minnettarım. İyilik yapmıyorum aslında, iyiliği ben kendime yapıyorum. Özlem duyduklarımı evlatlarımızla paylaşıyorum. Ne zaman cezaevindeki çocuk sokak çocuklarıyla, sokak çocukları senin evindeki çocukla aynı salıncakta hep birlikte sallanırlarsa işte o zaman ülkemde barışı yakalarsın" diye konuştu.


Törende Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, TEMA Vakfı Onursal Başkanı Merhum Hayrettin Karaca, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Bilim İnsanı Prof. Dr. Banu Onaral, Yazar-Akademisyen Prof. Dr. Nazif Gürdoğan, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Elazığ depreminin kahramanlarından Mahmud El Osman'a da ödülleri takdim edildi.

Devlet Tiyatroları, Turgay Tanülkü, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:30 
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