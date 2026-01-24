TÜRGEV, genç kızlara yönelik dijital risklere ilişkin eğitimlerini sürdürüyor - Son Dakika
TÜRGEV, genç kızlara yönelik dijital risklere ilişkin eğitimlerini sürdürüyor

24.01.2026 13:17
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), dijital çağın oluşturduğu risklere karşı farkındalık geliştirmeyi ve genç kızların kişisel güçlenmesini hedefleyen programlarına devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, dijital teknolojilerin gündelik hayatın merkezine yerleştiği bir dönemde, genç kızların karşı karşıya kaldığı riskler yalnızca teknik ya da hukuki başlıklarla sınırlı kalmıyor. Psikolojik dayanıklılık, odaklanma becerisi ve üretkenlik kapasitesi, bu alanda öne çıkan temel konular arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmalarda, gençleri hedef alan dijital bağımlılık türleri, sanal bahis ağları ve küresel kültürel etkileri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Erdoğan, konuşmalarında sık sık gençliğin bu süreçte güçlendirilmesi gerektiğini, aile yapısını ve toplumsal bağları zayıflatan dijital alışkanlıklara karşı eğitim ve destek çalışmalarının önemini ifade ediyor.

Bu çerçevede yaklaşık 30 yıldır genç kızlara yönelik eğitim ve destek faaliyetleri yürüten vakıf, dijital çağın oluşturduğu risklere karşı farkındalık geliştirmeyi ve genç kızların kişisel güçlenmesini hedefleyen programlarına devam ediyor.

TÜRGEV bünyesinde yurt hizmetleri ve burs programlarının yanı sıra dijital çağda genç kızların karşı karşıya kaldığı psikolojik ve davranışsal risklere yönelik danışmanlık ve üretkenlik çalışmaları yürütülüyor.

Vakıf çatısı altında faaliyet gösteren Psikolojik Danışmanlık Merkezinde (PDM), genç kızların dijital ortamda karşılaştığı stres, odaklanma güçlüğü ve dijital bağımlılık riski gibi konular bireysel görüşmeler ve grup çalışmaları yoluyla ele alınıyor.

Görüşmelerde özellikle dikkat ve zaman yönetimi, ekran süresi kontrolü ve sosyal medya kullanımına ilişkin stratejiler üzerinde duruluyor.

Güzel İşler Fabrikası (GİF) bünyesinde ise genç kızlara yönelik sanat, zanaat ve teknoloji alanlarında atölye çalışmaları düzenleniyor. Bu çalışmalarla genç kızların üretim süreçlerine aktif katılımı sağlanırken ekran odaklı alışkanlıkların dışında üretken alanlarla bağ kurmaları amaçlanıyor.

Alanında uzman eğitimciler tarafından saha uygulamalarının kayıt altına alındığı ve sonuçların izleme-değerlendirme süreçleriyle takip edildiği programlar, farklı illerde sürdürülen çalışmalarla çok sayıda genç kıza ulaşıyor.

"Aileyi ve toplumsal dokuyu hedef alan çok boyutlu kuşatma"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, dijital çağda gençliğin karşı karşıya kaldığı risklere işaret etti.

Yılmaz, "Bu milletin istikbali gençliğidir, gençliğin dayandığı en güçlü yapı taşı ise ailedir. Dijital dünyanın tuzakları bugün yalnızca bireysel bir alışkanlık meselesi değildir. Aileyi ve toplumsal dokuyu hedef alan çok boyutlu bir kuşatma söz konusudur." ifadelerini kullandı.

TÜRGEV'in genç kızlara yönelik çalışmalarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Genç kızlarımızı doğru yön ve sağlam duruşla güçlendirmeyi esas alıyoruz. Üreten, iradesi güçlü ve hedef sahibi genç kızlar dijital çağın baskıları karşısında ayakta kalır. Gayemiz nettir: Güçlü genç kızlar güçlü aileyi, güçlü aile güçlü milleti, güçlü millet ise güçlü Türkiye'yi inşa eder."

Kaynak: AA

Türkiye, Gençlik, Güncel, Son Dakika

