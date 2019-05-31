Turgutlu Belediyesi down sendromlu çocuğu mutlu etti
1 saat önce
Turgutlu Belediyesi Başkan yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan, Ramazan Bayramı öncesi down sendromlu Muhammet Bülbül'ün isteği olan mavi renkli bisikleti teslim etti.
Turgutlu Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:53 Kaynak: İHA
Başkan yardımcıları Fırat Honaz
ve Ahmet Daşkan, Ramazan Bayramı
öncesi down sendromlu Muhammet Bülbül'ün isteği olan mavi renkli bisikleti teslim etti.
Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanan Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan, ilk icraatlarını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Çetin
Akın'dan mavi renkli bisiklet isteyen 12 yaşındaki down sendromlu Muhammet Bülbül'ün yüzünü güldürdü. Her iki Başkan Yardımcısı Muhammet'in Bozkurt Mahallesi Damla Sokak üzerindeki evine giderek Muhammet'e bisikletini teslim etti. Belediye Başkanı Çetin Akın
'ın hediyesi olan bisikleti Ramazan Bayramı öncesinde Muhammet'e teslim ettiklerini belirten Başkan Yardımcısı Honaz "Muhammet kardeşimiz Başkanımız Çetin Akın'dan mavi renkli bir bisiklet istemişti. Bizler de bayram öncesinde kardeşimize bisikletini teslim ettik. İyi günlerde güle güle kullansın" dedi. - MANİSA
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