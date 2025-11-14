Turgutlu Belediyesi, İlçe Genelinde Bakım İşlemlerini Sürdürüyor

(MANİSA) - Turgutlu Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde boyama, yeşillendirme, budak ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde boyama, yeşillendirme, budak ve bakım çalışmalarını sürdürüyor. Eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda dış cephe boyama işlemlerine devam ediliyor.

Dalbahçe Mahalle Muhtarlığı ile sağlık ocağı binasında boyama faaliyetleri gerçekleştirildi. Ekipler, Selman Işıldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ve Şehit Suat Akıncı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kamelya konumlandırma çalışmalarını tamamladı.

Ekipler tarafından cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda bulunan ağaçların budama işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Urganlı, Dutluyol ve Ankara Asfaltı orta refüjde bulunan ağaçlarda budama çalışmaları yapıldı. Budama sonucu elde edilen odunlar yakacak olarak kullanılmak üzere Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Şantiyesi'nde yetiştirilen çiçekler ise kent genelindeki alanlarda toprakla buluşturuluyor. Ekipler, Gökgedik Mahallesinde cami boyama çalışmalarını tamamlarken Kuşlar Mahallesindeki cami boyama çalışmalarını sürdürüyor.

Hacıisalar Mahallesine yeni çocuk oyun grubu

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Hacıisalar Mahallesin'e yeni çocuk oyun grubu kazandırdı. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, kent genelinde hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak ve program dahilinde daha modern, daha estetik ve daha yeşil bir Turgutlu için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bütün ekip arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum" dedi.