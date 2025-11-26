Manisa'da SMA'lı çocuğun bağış kumbarası çalındı - Son Dakika
3-sayfa

Manisa'da SMA'lı çocuğun bağış kumbarası çalındı

Haberin Videosunu İzleyin
Manisa\'da SMA\'lı çocuğun bağış kumbarası çalındı
26.11.2025 23:50  Güncelleme: 00:09
Haberin Videosunu İzleyin
Manisa\'da SMA\'lı çocuğun bağış kumbarası çalındı
Haber Videosu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir fırına giren şahıs, SMA hastası Feyyaz Alperen için konulan bağış kutusunu çalarak büyük tepki topladı. Olay, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir fırına giren şahıs, SMA hastası Feyyaz Alperen için konulan bağış kutusunu çalarak hem iş yeri sahibini hem de sosyal medyayı şoke etti. Olay anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

BAĞIŞ KUTUSUNU GÖREMEYİNCE...

İş yeri sahibi Ferit Kızıltaş, sabah saatlerinde bağış kutusunun yerinde olmadığını fark edince önce çalışanlarına sordu. Kimsenin durumdan haberi olmadığının anlaşılması üzerine güvenlik kameralarını kontrol eden Kızıltaş, kutunun bir kişi tarafından alınarak götürüldüğünü gördü.

"KASAMDAN ÇALINSA BU KADAR ÜZÜLMEZDİM"

Yaşanan olay karşısında büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Kızıltaş, "Önce çalındığını bile düşünmedim, belki biri kaldırmıştır diye elemanlarıma sordum. Kimsenin haberi olmayınca kameraya baktım ve bağış kutusunun çalındığını gördüm. Kasamdan para çalınsa bu kadar üzülmezdim. SMA'lı bir evlat için konulan bağış kutusunu çalacak kadar alçalan birini görünce şoke oldum. Bir insanın bu seviyeye düşebileceğini düşünmemiştim. Gerekli şikayette bulunacağım" dedi.

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği, şüphelinin yakalanması için çalışma yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Manisa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Manisa'da SMA'lı çocuğun bağış kumbarası çalındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Manisa'da SMA'lı çocuğun bağış kumbarası çalındı - Son Dakika
