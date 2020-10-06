Turgutlu'da kadın girişimciler kooperatif kuracak - Son Dakika

TOBB Turgutlu Kadın Girişimciler Kurulu tarafından "Kasabai" adında kooperatif kurulacak.

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasından (TUTSO) yapılan yazılı açıklamada, TOBB Turgutlu Kadın Girişimciler Kurulu ile ilçedeki kadınların iş hayatına kazandırılması ve ekonomiye katkı sağlamaları amacıyla "Kasabai" adında kooperatifin kurulum işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, ilçedeki kadınların yöresel ürünleri tanıtıp, satabilecekleri bir kooperatifinin kuruluşunu gerçekleştireceklerini belirterek, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada kadın girişimcilerimize desteğimiz devam edecektir. TUTSO olarak kurulacak olan kooperatife elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.