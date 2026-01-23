Turgutlu'da Otobüs ve Araç Çarpıştı - Son Dakika
Turgutlu'da Otobüs ve Araç Çarpıştı

Turgutlu'da Otobüs ve Araç Çarpıştı
23.01.2026 15:52
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün sabah saatlerinde E-96 karayolu Turgutlu Jandarma Komutanlığı önünde bulunan kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden İzmir yönüne seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 45 ZP 020 plakalı yolcu otobüsü Turgutlu ilçe merkezinden E-96 karayoluna çıkış yapan Ömer D. (58) idaresindeki 35 MPT 57 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ömer Duman ile otomobilde yolcu olarak bulunan Perihan D. (55) acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırırlarken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

