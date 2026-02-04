Turgutlu'da Otomobil Takla Attı - Son Dakika
Turgutlu'da Otomobil Takla Attı

04.02.2026 15:51
Turgutlu'da motosiklete çarpmamak için direksiyon kıran otomobil takla atarak kaza yaptı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde önündeki motosiklete çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Turgutlu ilçesi Fırat Yılma Çakıroğlu Caddesi Turgutlu Meyve ve Sebze Hali önünde meydana geldi. İddiaya göre, önünde seyir halinde bulunan motosiklete çarpmamak için ani manevra yapan otomobil önce direğe çarptı ardından da kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan E.Ç. hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra E.Ç.'yi Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Turgutlu'da Otomobil Takla Attı
