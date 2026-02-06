Turgutlu'da Sağanak Yağış Heyelana Neden Oldu - Son Dakika
Turgutlu'da Sağanak Yağış Heyelana Neden Oldu

06.02.2026 15:09
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sağanak yağışlar Gediz Nehri'nde taşkına ve yolların çökmesine yol açtı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Gediz Nehri taştı, kırsal mahallelerde heyelana bağlı yollar kapandı, bir metruk ev çöktü.

Turgutlu'da, hafta başından bu yana aralıklarla devam eden sağanak, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış, kırsal Musacalı ve Sarıbey mahalleleri arasındaki Gediz Nehri'nde taşkına neden oldu. Nehrin üzerinde kurulu bulunan köprü su altında kaldı, iki mahalle arasındaki yol geçici olarak trafiğe kapatıldı. Trafik akışı alternatif güzergah olarak belirlenen Maden Yolu ve Urganlı istikameti üzerinden sağlanmaya başlandı. Turgutlu Kaymakamlığı yetkilileri, köprünün mevcut durumu hakkında Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerini bilgilendirirken, bölgede şerit çekilerek güvenlik tedbirleri alındı.

METRUK EV YERLE BİR OLDU

Albayrak Mahallesi Öztekin Sokak'taki metruk ev, gece saatlerinde şiddetli yağışların etkisiyle büyük bir gürültüyle çöktü. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Turgutlu İtfaiye Amirliği, Polis ve Turgutlu Belediyesi ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin enkaz altında kalanların olma ihtimaline karşı yaptığı detaylı incelemelerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Sabah saatlerinde Turgutlu Belediyesi'ne bağlı iş makineleri olay yerine gelerek enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

KURUDERE'DE YOL ÇÖKTÜ

Kırsal Kurudere Mahallesi'nde de Çıkrıkçı ve Güney mahalleleri geçiş güzergahı üzerinde İğneci mevkiinde yolun çökmesi nedeniyle bölgede ulaşımda aksama yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İş makineleriyle yolun çöken bölümünde onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

Yetkililer, sürücüleri ve vatandaşları can güvenliği açısından çalışmalar tamamlanana kadar güzergahı dikkatli kullanmaları konusunda uyardı. Yolun kısa sürede yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU, (Manisa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Gediz Nehri, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

