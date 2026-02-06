Turgutlu'da Şiddetli Yağış Toprak Kaymasına Neden Oldu - Son Dakika
Turgutlu'da Şiddetli Yağış Toprak Kaymasına Neden Oldu

06.02.2026 13:07
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yağışlar sonrası toprak kayması oldu; can kaybı yok, iş yeri hasar gördü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken bir iş yeri hasar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Turgutlu ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, Erbiller Sanayi Sitesi'nde toprak kaymasına yol açtı. Yoğun yağışın ardından meydana gelen kayma sonucu sanayi sitesindeki bir iş yeri büyük hasar görerek kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, işyerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yetkililer olay yerinde incelemelerde bulunurken, bölgede benzer risklerin devam edebileceğine dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şiddetli yağışların sürmesi halinde ilave tedbirlerin alınacağı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, 3. Sayfa, Turgutlu, Ekonomi, Manisa, Son Dakika

