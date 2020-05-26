Turgutlu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem - Son Dakika

Manisa'nın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 183 kişiye cezai işlem uygulandı, 61 kişi hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Kaymakam Ali Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, polis ve jandarma ekiplerinin denetleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlara cezai işlemlerin uygulandığı denetimlerde vatandaşlara uyarılarda bulunan Kaymakam Ali Yılmaz, "Bizler ve ekiplerimiz sizlerin sağlığı için çalışıyoruz lütfen evinizde kalın" dedi.

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerini devam ettirdiğini belirten Yılmaz, "23 - 26 Mayıs arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 183 kişiye ceza kesildi, 61 kişi hakkında da savcılık kanalıyla işlem yapıldı. Gönül isterdi ki ceza uygulanmadan vatandaşlarımız tedbirlere uysun. Maalesef uymayanlar da çıkıyor. Bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz kendi sağlıkları için ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından alınan tedbirlere uymaları." dedi.