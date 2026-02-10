Turgutlu'da Trafoda Ölü Bulundu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Engin Dalmış (24), atıl durumdaki bir fabrikanın trafosunda ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Koşukırı mevkisi Atatürk Mahallesi 217 Sokak'ta bir süredir üretim yapılmayan bir tuğla fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın trafosunda Engin Dalmış'ın hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalmış'ın trafodaki yüksek gerilim hattından elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Dalmış'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),