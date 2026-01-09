Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonları: 100 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonları: 100 Tutuklama

Turgutlu\'da Uyuşturucu Operasyonları: 100 Tutuklama
09.01.2026 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2025'te 100 kişi tutuklandı, 515 olay kaydedildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmaların bilançosu açıklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda ilçede 100 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak veya Kullanmak" suçları kapsamında ilçe genelinde toplam 515 olay meydana geldi. Bu olaylarla bağlantılı olarak 609 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 100'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 33 şüpheli şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Yıl boyunca gerçekleştirilen operasyonlarda 109 bin 575 adet sentetik ecza hap, 3 bin 673 adet ecstasy hap, 1 kilo 215 gram skunk maddesi, 484 gram esrar, 256 gram metamfetamin, 212 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 27 gram kokain, 14 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 53 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildiği açıklandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonları: 100 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:41
Helal olsun sana Kenan Juventus’ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
Helal olsun sana Kenan! Juventus'ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:52:10. #7.11#
SON DAKİKA: Turgutlu'da Uyuşturucu Operasyonları: 100 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.