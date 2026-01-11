Turgutlu'da Yolda Göçük: 1 İşçi Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Turgutlu'da Yolda Göçük: 1 İşçi Yaralı

Turgutlu\'da Yolda Göçük: 1 İşçi Yaralı
11.01.2026 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ikinci göçükte 1 işçi yaralandı. Çalışmalar sürüyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle 3 gün önce göçük oluşan yolda, onarım çalışmaları sırasında yine göçük meydana geldi. Göçükte 1 işçi yaralandı.

Turgutlu ilçesi İstasyonaltı Mahallesi Yaprak Sokak'ta 08 Ocak günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından yolda çökme oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, bölgede çalışma yaparken yolun altından geçen yağmur suyu tahliye hattında insan kafatası ve kemiklerine rastladı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Bölge güvenlik kordonu altına alınırken, yapılan çalışmayla, kafatası ve kemikler bulunduğu yerden çıkarıldı. Kafatası ve kemiklerin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Aynı yolda etkili olan sağanak yağmur nedeniyle, bugün saat 12.30 sıralarında onarım çalışması yapıldığı sırada bir göçük daha meydana geldi. Bu sırada yolda çalışma yapan taşeron firma işçilerden Aziz Günay göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aziz Günay, mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Günay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu'da Yolda Göçük: 1 İşçi Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

16:12
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
15:25
Terör örgütü destekçileri Haseke’deki ABD üssüne saldırdı
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı
14:54
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
14:46
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 16:54:39. #7.11#
SON DAKİKA: Turgutlu'da Yolda Göçük: 1 İşçi Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.