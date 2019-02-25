Son Dakika Haberleri: Turgutlu'nun Cumhuriyet Caddesi Yenilendi

Turgutlu'nun Cumhuriyet Caddesi Yenilendi

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Caddesi Turgutlu Belediyesi tarafından yenilendi.

Turgutlu'nun Cumhuriyet Caddesi Yenilendi, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Caddesi Turgutlu Belediyesi tarafından yenilendi.

Turgutlu Belediyesi, ilçenin en önemli güzergahlarından biri olan Cumhuriyet Caddesi'ndeki komple yenileme çalışmalarını tamamladı. Işıklandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ışıl ışıl bir görüntüye sahip olan Cumhuriyet Caddesi hem esnafın hem de vatandaşların takdirini kazandı. Caddenin Turgutlu'ya hayırlı olmasını temenni eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Turgutlumuzun can damarlarından biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde 15 bin metrekare parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdik. Işıklandırma çalışmalarının tamamlanmasıyla cadde ışıl ışıl bir görüntüye kavuştu. Ortaya çıkan bu güzel çalışma Turgutlu'muza hayırlı olsun" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:15 Kaynak: İHA

Manisa, Turgutlu Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi, Turgutlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Hakemden Acı Haber MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu

SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Aday Olamayacağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:34:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgutlu'nun Cumhuriyet Caddesi Yenilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]