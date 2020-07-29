Turgutlu'ya kiralandılar şampiyonluk sevinci yaşadılar
TFF 3. Lig 1. Grup'taki Play-Off mücadelesinin yarı finalinde 68 Aksaray Belediyespor'a elenip 2. Lig hayallerine veda eden 1928 Bucaspor'un kiralık gönderdiği futbolcular, Turgutluspor'da şampiyonluk sevinci yaşadı.
TFF 3. Lig 1. Grup'taki Play-Off mücadelesinin yarı finalinde 68 Aksaray Belediyespor'a elenip 2. Lig hayallerine veda eden 1928 Bucaspor'un kiralık gönderdiği futbolcular, Turgutluspor'da şampiyonluk sevinci yaşadı. Buca'da şans bulamayıp devre arasında Turgutlu'ya kiralanan 3 futbolcu, yeni takımlarıyla Play-Off'tan 2. Lig'e çıktı. TFF 3. Lig 2. Grup'ta Karşıyaka'yı seri penaltı atışlarıyla mağlup ederek 2. Lig'e yükselen Turgutlu'da; Doğan finalde ilk 11'de forma giyerken Özcan ve Cuma sonradan oyuna dahil oldu. 20 yaşındaki Cuma, maçta son seri penaltı atışını gole çevirerek takımını 2. Lig'e taşıdı.
- İzmir
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 01:36
Kaynak: DHA
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