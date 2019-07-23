Turgutluspor'da iki imza
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezonda şampiyonluk amaçlayan Turgutluspor çifte transfere imza attı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:21 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezonda şampiyonluk amaçlayan Turgutluspor
çifte transfere imza attı. Kırmızı-siyahlılar Düzcespor'dan 29 yaşındaki defans oyuncusu Mehmet Kuruoğlu
'nu ve Fethiyespor
'dan 28 yaşındaki sol bek Yiğit Yöney'i renklerine bağladı. Ege
ekibi iki oyuncuyla 1'er yıllık mukavele yaptı. Trabzonspor
'dan yetişip 1461 Trabzonspor formasıyla profesyonelliğe geçiş yapan Mehmet Kuruoğlu, sırasıyla Boluspor
, Keçiörengücü, Manisa Büyükşehir Belediyespor
ve Düzcespor formaları giydi. Profesyonel kariyerinde 243 maça çıkan stoper Mehmet 12 gol kaydetti. Eskişehirspor
'da profesyonel olan Yiğit Yöney ise Bozüyükspor
, Turanspor, Altay
ve Fethiyespor'da top koşturdu. Kariyerinde 147 maç oynayan sol bek Yiğit 8 gole imza attı.
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