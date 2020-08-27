Turgutluspor'da kongre günü
TFF 3. Lig'den 5 yıl aradan sonra 2. Lig'e çıkmayı başaran Turgutluspor'un olağan genel kurulu yarın yapılacak.
TFF 3. Lig'den 5 yıl aradan sonra 2. Lig'e çıkmayı başaran Turgutluspor'un olağan genel kurulu yarın yapılacak. 7 Eylül Spor Salonu'ndaki kongre saat 21.00'de başlayacak. Başkan Hüseyin Güleç'in ayrılık kararı aldığı kırmızı-siyahlılarda Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın desteğini alan iş adamı Taner Kestaneci'nin seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor. Taner Kestaneci henüz göreve seçilmemesine rağmen yeni sezon için çalışmalara başlarken, takıma geçen yıl şampiyonluk yaşatan teknik direktör Cüneyt Biçer'le yollar ayrılarak yerine İbrahim Cezayir getirilmiş, 3 dış transfer yapılmıştı.
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