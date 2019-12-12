Turgutluspor'dan Başkan Akın'a 3 puan sözü - Son Dakika
Son Dakika Spor Turgutluspor'dan Başkan Akın'a 3 puan sözü - Son Dakika Spor

Turgutluspor'dan Başkan Akın'a 3 puan sözü

6 saat önce

Turgutluspor Profesyonel Şube Sorumlusu Erk Kayabaş ve Turgutluspor kaptanı Mithat Yaşar, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret etti.

Turgutluspor'dan Başkan Akın'a 3 puan sözü, System.String[]

Turgutluspor Profesyonel Şube Sorumlusu Erk Kayabaş ve Turgutluspor kaptanı Mithat Yaşar, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı ziyaret etti.


Başkanlık makamında yapılan ziyarette son haftalardaki form durumu ve hafta sonu oynanacak 1877 Alemdağ maçı konuşuldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Akın, "Profesyonel Şube Sorumlumuz Erk Kayabaş'a ve kaptanımız Mithat Yaşar'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Kaptanımızdan Alemdağ maçı için 3 puan sözü aldık. Güzel bir futbolla inşallah 3 puanı kazanan taraf oluruz. Turgutlusporumuza başarılar diliyorum" dedi.


Ziyarette Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan, Fırat Honaz ve meclis üyesi İbrahim Gökdere de yer aldı. - MANİSA

Mithat Yaşar, Turgutluspor, Turgutlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Bir Emine Bulut vakası daha! 45 yaşındaki temizlik görevlisi kadın boğazı kesilerek öldürüldü
Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 ölü Yılmaz Vural: Fenerbahçe'de çalışma umutlarımı kaybetmiş değilim Eşinin 'bakımsızsın' diye darbettiği Filiz, yaşam savaşı veriyor

Son Dakika Haberleri
22:18 Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası - Son Dakika Spor
22:18 Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası - Son Dakika Spor
22:17 Juventus'tan Merih Demiral paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika Spor
22:02 UEFA'dan Türkiye'ye kınama cezası - Son Dakika Spor
22:01 Galatasaray İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor
21:54 Basel-Trabzonspor maçında YPG paçavrası açıldı, ortalık karıştı! - Son Dakika Spor
21:29 A Milli Takımımızın EURO 2020 şampiyonluğuna dev oran! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 22:22:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgutluspor'dan Başkan Akın'a 3 puan sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]