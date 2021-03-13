Turgutluspor, Etimesgut'a karşı
13.03.2021 13:01
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Sivas Belediyespor'la golsüz berabere kalan Turgutluspor, yarın iç sahada Etimesgut Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Sivas Belediyespor'la golsüz berabere kalan Turgutluspor, yarın iç sahada Etimesgut Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Erhan Kutlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Bu karşılaşma öncesi Turgutluspor 47 puanla 5'inci basamakta yer alırken, Etimesgut Belediyespor ise 43 puanla 8'inci sırada bulunuyor. Turgutluspor'la hafta içinde sözleşme imzalayan teknik direktör Abdullah Ercan, takımın başında ilk maçına çıkacak.
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