Turgutluspor, Fenerbahçe'den Emre Nasuh'u kiraladı!

Şimdiden 1'inci Lig ve 2'nci Lig kulüplerinin gündeminde olan genç oyuncu, Irlamaz Spor Vadisi'ndeki Turgutluspor Tesisleri'nde düzenlenen törende 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Turgutluspor'a geldiği için mutluluk duyduğunu söyleyen Emre Nasuh yaptığı açıklamada, "9 yıldır formasını gururla taşıdığım Fenerbahçe kulübünden 1 sezonluğuna ayrılmış bulunmaktayım. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Şimdi Turgutluspor için savaşma vakti. Turgutluspor'un başarısı için elimden gelenin fazlasını yapacağım" dedi.

Emre, altyapısında yetiştiği Fenerbahçe'de 13 Mart 2020 tarihi itibarıyla profesyonelliğe geçiş yaparken, Süper Lig'de geçen sezon 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçında sarı-lacivertli formayı giydi.

KADRODAN AYRILAN 6. GENÇ EMRE NASUH OLDU!

Fenerbahçe'de transferler bir yandan devam ederken, kadroda şans bulamayacak oyuncularla da yollar ayrılıyor. Bazı genç oyuncular bonservisiyle verilirken, bazıları da Emre Nasuh gibi kiralık olarak yollanmaya başladı.

2001 doğumlu sol bek Emir Miray Köksal, Belediye Kütahyaspor'a kiralandı.

2000 doğumlu stoper Deniz Yılmaz, Amedspor'a transfer oldu.

2001 doğumlu sol bek Cebrail Akbulut, Anagold 24Erzincanspor'a transfer oldu.

1999 doğumlu ön libero Batuhan Yılmaz'ın sözleşmesini 2023'e kadar uzatıldı ve Anagold 24Erzincanspor'a kiralandı.

2001 doğumlu stoper Cenk Alptekin, Adanaspor'a transfer oldu.