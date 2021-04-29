Turgutluspor nereden nereye
29.04.2021 13:56
Misli.com 2'nci Lig'e çıktıktan sonra Kırmızı Grup'ta sezona 5 maçta 5 galibiyetle lider başlayan Turgutluspor, ardından sezon içinde zirveden inip ikinci yarıda Play-Off trenini bile kaçırırken, özellikle son haftalardaki sonuçlar taraftarı kahretti.
Misli.com 2'nci Lig'e çıktıktan sonra Kırmızı Grup'ta sezona 5 maçta 5 galibiyetle lider başlayan Turgutluspor, ardından sezon içinde zirveden inip ikinci yarıda Play-Off trenini bile kaçırırken, özellikle son haftalardaki sonuçlar taraftarı kahretti. Geçen hafta Pazarspor yenilgisiyle matematiksel olarak Play-Off şansını kaybeden kırmızı-siyahlı ekip, evinde Sakaryaspor'a da 3-0'la teslim oldu. Turgutlu, ligde son 6 maçta 5 mağlubiyet aldı. Grupta 52 puanla 9'uncu sıraya gerileyen Turgutluspor, sezonu Karacabey Belediyespor ve Bodrumspor maçlarıyla bitirecek.
Son Dakika Sergen Yalçın'ın, "Cumartesi sahada hesaplaşırız" diye gözdağı verdiği Hatay'ın hocası Ömer Erdoğan, koronavirüse yakalandı Her gün aynı saatte dinlenme tesisine gelen tilki, ilgi odağı oldu Hesapları 1 ay önce bloke ettiği ortaya çıkan Vebitcoin'in patronu, mağduru kapı aralığından tehdit etmiş Mahsun Kırmızıgül: Türklerin bulduğu aşıyı alın Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelge Amazon, 500 binden fazla çalışanın maaşına zam yapacak İçişleri Bakanlığı, tam kapanma öncesinde merak edilen 5 soruya daha yanıt verdi Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil