Son Dakika Haberleri: Turhal ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı
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Turhal ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı

22 dakika önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Turhal ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı, System.String[]

Tokat'ın Turhal ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle program düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen programa, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Aksoy Ağtürk, İlçe Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü İlhan Kurtul, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Turhal Kaymakamı Ali Gökay, törende yaptığı konuşmada, eğitimin toplumun temel taşı olduğunu ifade ederek, "Eğitim ve öğretim sayesinde ülkemizin geleceği şekillenmektedir. Eğitim kurumlarımız her geçen gün daha da iyileşmekte, kalitesi artmakta. Öğretmenlerimiz her geçen gün daha iyi eğitim vermek için bir gayret içindeler, velilerimiz çocuklarının daha iyi bir eğitim alması için gayret içindeler. Yeni eğitim ve öğretim yılının hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

Program, öğrencilerin şiirler okuması, 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine balon vermesi ve halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

Ali Gökay, Turhal, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:14 Kaynak: AA
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