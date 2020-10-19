Turhal ve Yeşilyurt'ta Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Turhal Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bahri Topsakal ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Törende konuşan Topsakal, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiğini ifade ederek, "Biz muhtarları demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı olarak gören ve 19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü olarak ilan ederek bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza muhtarlarımız adına şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Turhal Kaymakamı Ali Gökay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Aksoy Ağtürk ve İlçe Emniyet Müdürü Suat Akbay ile birlikte derneği ziyaret ederek muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Yeşilyurt Hükümet Konağı önündeki tören, Atatürk Anıtı'na muhtarlık çelenginin muhtarlar tarafından sunulmasıyla başladı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Hükümet Konağı önündeki programdan sonra Yeşilyurt Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ilçe genelindeki muhtarlarla Yeşilyurt Belediyesi sosyal tesislerinde yemek yedi.

Yemekte, muhtarlara yönelik konuşan kaymakam Yeşilyurt, "Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlarımız, bulunduğu mahalle veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu sebeple başta Yeşilyurtlu muhtarlarımız olmak üzere tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Konuşma sonrasında Kaymakam Yeşilyurt ile Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz muhtarlara çeşitli hediyeler takdim ederek günlerini kutladılar.