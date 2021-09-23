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Turistleri almaya giden lüks araç Vatan Caddesi'nde alevlere teslim oldu - Son Dakika

Turistleri almaya giden lüks araç Vatan Caddesi'nde alevlere teslim oldu

23.09.2021 10:19
Turistleri almaya giden lüks araç Vatan Caddesi'nde alevlere teslim oldu, System.String[]

İstanbul'da Taksim'e turist almaya giden turizm firmasına ait lüks minibüs, Vatan Caddesi üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

İstanbul'da Taksim'e turist almaya giden turizm firmasına ait lüks minibüs, Vatan Caddesi üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Son anda araçtan inen sürücü, yangın tüpü ile duruma müdahale etmeye çalışırken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Fatih Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tevfik Demirkol idaresindeki 34 FT 583 plakalı lüks turizm aracı, turist yolcuları almak İçin Taksim'e doğru gittiği esnada Vatan Caddesi üzerinde seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Sürücü Demirkol aracı yol kenarına çekerek yangına müdahale etti. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın tüpüyle yangına müdahale eden Demirkol, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesini uzaktan izledi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Turistleri almaya giden lüks araç Vatan Caddesi'nde alevlere teslim oldu
Turistleri almaya giden lüks araç Vatan Caddesi'nde alevlere teslim oldu

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Vatan Caddesi, Tragger, Taksim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Turistleri almaya giden lüks araç Vatan Caddesi'nde alevlere teslim oldu - Son Dakika


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Son Dakika

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SON DAKİKA: Turistleri almaya giden lüks araç Vatan Caddesi'nde alevlere teslim oldu - Son Dakika
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