Son Dakika Haberleri: Turistleri hedef alan hırsızlık çetesi yakalandı
Son Dakika Güncel Turistleri hedef alan hırsızlık çetesi yakalandı

Turistleri hedef alan hırsızlık çetesi yakalandı

1 saat önce

İSTANBUL'da camilerde namaz kılanların ya da turistik yerlerde alışveriş yapan turistlerin çantalarından cep telefonu ve cüzdanlarını çaldıkları iddia edilen 6 şüpheli polis tarafından yakalandı.

İSTANBUL'da camilerde namaz kılanların ya da turistik yerlerde alışveriş yapan turistlerin çantalarından cep telefonu ve cüzdanlarını çaldıkları iddia edilen 6 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİNİATÜRK'TE SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Beyoğlu'nda bulunan Miniatürk Müzesinde önceki gün meydana gelen olayda gezmeye gelen Suriye uyruklu Ghuosan K.(61)' ve eşinin yanına yaklaşan 4 kişi fotoğraf çektirme bahanesiyle mağduru oyalayarak bebek arabasının üzerinde asılı duran çantayı çaldı. Ancak hırsızlığın erken fark edilmesi üzerine 5 şüpheli güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Polis merkezine götürülen şüphelilerin üzerinden çıkan bir telefonun, geçen Mayıs ayında Azerbaycan'lı turist Lale A.'dan Süleymaniye camiinde namaz kılarken çalınan telefon olduğunun anlaşılması üzerine soruşturma derinleştirildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan soruşturmada şüphelilerin benzer yöntemlerle çok sayıda hırsızlık yaptıklarını tespit etti. Bu kişilere yardım ettiği öğrenilen bir kişinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 6'ya çıktı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Poliste yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gülcan K.(18), Gülcan K.(22), Haydar Can K.(27) Seval A.(26), Emine T.(39) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşı küçük şüpheli B.T. ise serbest bırakıldı.

Turistleri hedef alan hırsızlık çetesi yakalandı

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:18 Kaynak: DHA
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