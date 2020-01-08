Turistlerin yeni gözdesi için büyük destek - Son Dakika
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Turistlerin yeni gözdesi için büyük destek

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; doğası, yöresel zenginlikleri, tarihi ve kültürel varlıklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Doğu Karadeniz için harekete geçti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; doğası, yöresel zenginlikleri, tarihi ve kültürel varlıklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Doğu Karadeniz için harekete geçti. Toplam 20 milyon TL'lik bir destek paketi hazırlayan bakanlık, 3 mali program kapsamında 750 bin TL'ye kadar destek verecek.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı;turistlerin yeni gözdesi Doğu Karadeniz için 20 milyon TL'lik destek paketi hazırladı. Desteklerden, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin, Giresun ve Ordu'daki kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, STK'lar ve yerel yönetimler faydalanabilecek. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi'nden (KAYS) yapılacak başvurular için son tarih, 27 Mart 2020.


Başvurular başladı


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), yeni dönem mali destek programları için başvuruları almaya başladı.


DOKA, bölgenin tarihi ve kültürel varlıklarını korumak, yöresel zenginliklere sahip çıkmak ve doğal güzellikleri ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanacak projelere toplam 20 milyon lira verecek.


Turizme 500 bin TL'ye kadar destek


Bu çerçevede, 10 milyon TL bütçeli Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı ile 50 bin liradan, 500 bin liraya kadar destek verilecek.


Coğrafi işaretler de kapsamda


Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı'nın bütçesi 5 milyon TL olarak belirlendi. Bu programdan faydalanmak isteyenlerin projelerine 20 bin TL'den 400 bin TL'ye kadar destek sağlanacak.


Yeşil Yol Güzergahındaki Kültür-Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı 2. Etap programlarına 5 milyon TL bütçe ayrıldı. Bu programlara başvuranlar, projeleri için 250 bin liradan 750 bin liraya kadar destek alabilecek.


Kimler başvurabilecek?


3 mali destek programı için hazırlanacak projelere, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin, Giresun ve Ordu'daki valilikler, bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitülerin yanı sıra kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri, üniversiteler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ve kooperatifler başvurabilecek.


Köy muhtarlıkları da kapsamda


Programlara ayrıca; il özel idaresi, belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile köy muhtarlıkları, köylere hizmet götürme birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile birlikler de başvurabilecek.


Son gün 27 mart


Proje başvuruları, 27 Mart 2020 tarihine kadar KAYS üzerinden alınacak. İstekliler, http://www.doka.org.tr/destekler_Acik-TR.html web adresinden ayrıntılı bilgilere ulaşabilecek. - ANKARA

Doğu Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:02 Kaynak: İHA
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