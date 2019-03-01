Son Dakika Haberleri: Turizm Kentinde İlk Kez Müzayede Düzenlendi

Turizm Kentinde İlk Kez Müzayede Düzenlendi

1 saat önce

Marmaris'te ilk kez düzenlenen müzayedede vatandaşlar eski eşyalar, antika eşyalar, yağlı boya tabloları almak için birbirleriyle yarıştı.

Turizm Kentinde İlk Kez Müzayede Düzenlendi, System.String[]
Marmaris'te ilk kez düzenlenen müzayedede vatandaşlar eski eşyalar, antika eşyalar, yağlı boya tabloları almak için birbirleriyle yarıştı.

Marmaris ilk kez bir müzayedeye ev sahipliği yaptı. İlçe yaşayanları tarafından yoğun ilgi gören müzayedede eski eşyalar, antika eşyalar, ünlü ressamların tablolar satışa çıkartıldı. Yüzlerce kişi açık arttırmada satılan eşyaları almak için birbiriyle adeta yarıştı. Bir liradan satışa çıkan bazı ürünlerin fiyatı rekabet olunca 500 liraya kadar çıktı. Sertaç Ay ve Tuğçe Kırtay tarafından organize edilen Marmaris müzayedesinde düzenlenen çekilişle bazı katılımcılara hediye verildi. Ünlü Ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu tablosu 25 bin liradan, dünyaca ünlü ressam Salvador Dali'nin suluboya eseri ise 10 bin liralık fiyat ile müzayedeki yerini aldı. Müzayede sorumlusu Sertaç Ay etkinlik hakkında bilgi verdi. Ünlü ressamların tablolarının da satışa çıkardıklarını belirten Ay, "En başta Marmaris'te müzayedemize ilgi nasıl olur diye düşünmüştük. Gerçekten ilgi iyi oldu. Eğer bu şekilde ilgi devam ederse 15 günde bir bu sergiyi yapmayı düşünüyoruz" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:17 Kaynak: İHA

Marmaris, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Miting Sonrası Yanına Gelen Küçük Çocuğa Kendi Tespihini Hediye Etti Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vatandaşı Tehdit Etti: Oy Yoksa Hizmet Yok!

Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez! Suudi Arabistan, Usame Bin Ladin'in Oğlunu Vatandaşlıktan Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 19:21:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turizm Kentinde İlk Kez Müzayede Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]