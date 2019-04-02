Son Dakika Haberleri: Turizm Rehberliği Öğrencileri Beyşehir Milli Parkı'nı Gezdi

Turizm Rehberliği Öğrencileri Beyşehir Milli Parkı'nı Gezdi

53 dakika önce

Beyşehir ilçesinde öğrenim gören üniversitenin turizm rehberliği bölümü okuyan öğrencileri, Beyşehir Gölü Milli Parkı Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'ni ziyaret etti.

Turizm Rehberliği Öğrencileri Beyşehir Milli Parkı'nı Gezdi, System.String[]
Beyşehir ilçesinde öğrenim gören üniversitenin turizm rehberliği bölümü okuyan öğrencileri, Beyşehir Gölü Milli Parkı Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'ni ziyaret etti.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi'ndeki turizm rehberliği bölümü öğrencileri, Beyşehir Gölü Milli Parkı Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'ni ziyaret etti.

Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener, geleceğin turizm rehberi olacak öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün faaliyetleri, korunan alanlarda yapılan iş ve işlemler ile Türkiye'nin en büyük milli park sahalarından olan Beyşehir Gölü Milli Parkı hakkında bilgilendirmede bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:29 Kaynak: AA

Selçuk Üniversitesi, Beyşehir, Güncel
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