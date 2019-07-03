Son Dakika Haberleri: Turizmciler ulaşımı konuştu
Son Dakika Güncel Haber

Turizmciler ulaşımı konuştu

1 saat önce

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği bölge toplantısında Antalya-Alanya-Gazipaşa raylı ulaşım sistemi ve doğal gaz hazırlıklarının son durumu konuları masaya yatırıldı.

Turizmciler ulaşımı konuştu, System.String[]
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği bölge toplantısında Antalya-Alanya- Gazipaşa raylı ulaşım sistemi ve doğal gaz hazırlıklarının son durumu konuları masaya yatırıldı.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'nin düzenlediği (ALTİD) 2019 Bölgesel İstişare Toplantıları'nın 5'incisi Keykubat, Oba ve Tosmur otel işletmecileriyle yapıldı. Bölgesel ve turizme yönelik gelişmelerin ele alındığı toplantıya ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, yönetim kurulu üyeleri ve turistik otel işletmecileri katıldı.

Toplantıda, sinek ve böceklerle mücadele, 2020 kontrat dönemi, tanıtım, 'Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'te yapılan düzenleme, Syedra Antik Kenti kazı çalışmalarına verilen destek, 22.00'dan sonra şehirde yaşanan asayiş olayları ve güvenlik tedbirleri, gece denize açılan teknelerden gelen gürültü, sahillerdeki kumun durumu, Antalya-Gazipaşa Raylı Sistem Projesi, doğal gaz konusunun hangi aşamada olduğu ve elektrik sayaçları için alınan bedeller konuları konuşuldu ve bu konularla ilgili kurumlara bilgilendirme yazılarının gönderilmesi kararlaştırıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:07 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek çocuklarına cinsel içerikli film izletip istismarda bulunan temizlik işçisi tutuklandı Sıcaktan bunalan köpeğin bulduğu çözüm sosyal medyayı salladı CHP'li İlgezdi: TRT 169 personelini istihdam fazlası diye yolladı, bin 700 personel aldı FETÖ'nün futbol yapılanması davasında ilginç diyalog!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:39:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turizmciler ulaşımı konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]