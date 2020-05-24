Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte - Son Dakika

Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte

Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte -Doğu Akdenizli turizmciler iç turizm için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı -Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop: -"Korona virüsten hiç şüphesiz en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor"...

Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte

-Doğu Akdenizli turizmciler iç turizm için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı

- Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop:

-"Korona virüsten hiç şüphesiz en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor"

-"Alınan kararlar kolay değil zor, ama biz harfiyen yerine getireceğiz"

-"Sadece otellerde değil plajlarda da hazırlıklarımızı yaptık"

MERSİN - Doğu Akdenizli turizmciler iç turizm için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Mersin'de turizmcilerin gözü şimdi sezon için verilecek tarihte. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve Doğu Akdeniz'in dünyaya açılan kapısı olarak görülen Kızkalesi, 79 bin metrekare plajıyla yerli turistleri ağırlamaya hazır.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, korona virüs, turizm ve Erdemli İlçesinin turizm beldesi Kızkalesi'nde turizm hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.

Korona virüsten hiç şüphesiz en çok etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini belirten Öztop, "Korona virüsten bütün ülkeler etkilendi. Dünyanın her noktasında olduğu gibi bizim ülkemizde bundan etkilendi. Özellikle etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Turizm çok sıcak bir döngü. Haliyle bizde etkilendik. Ama şükürler olsun ki hükümetimizin almış olduğu önlemler neticesinde bu virüsle alakalı çok önemli başarılar elde edildi" dedi.

Mersin'de ise Vali Ali İhsan Su ve STK'ların çok önemli çalışmaları neticesinde pandemi döneminin 'yok gibi' geçirildiğini ifade eden Öztop, "İnsanlarımız kuralları harfiyen yerine getirdi. Kızkalesi olarak hiçbir vakanın bulunmadığı bir nokta olarak bugüne kadar geldik. Bakanlarımızın almış olduğu kararlar neticesinde biz de Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği olarak yapmamız gereken çalışmaları, hem üyelerimiz hem işletmecilerle beraber yaptık. Gelecek olan misafirlerimizin sağlığı ve bizlerin sağlığı her şeyden önce geliyor. Alınan kararlar kolay değil zor, ama biz harfiyen yerine getireceğiz. Sosyal mesafe ve hijyen konusunda hassas davranacağız. Misafir otele giriş yaptığından itibaren çıkış yaptığı dakikaya kadar onları en iyi şekilde, hijyen bir şekilde ağırlayıp, tatillerini bu doğrultuda yaptırıp göndereceğiz" diye konuştu.

"UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alıyoruz"

Turizm noktasında Mersin deyince akla doğal olarak Kızkalesi'nin geldiğini anlatan Öztop, "Kızkalesi bana göre Mersin'in dünyaya açılan kapısı. Mersin'de 321 kilometrelik sahilin en güzel kalesi Kızkalesi. Denizimiz yüzme bilmeyenlerin bile rahatlıkla kullanabilecekleri bir yapıya sahip. Altın sarısı kumumuz var. 79 bin metrekare müthiş bir plajımız var. 321 kilometrelik kıyı şeridinin en güzel plajı Kızkalesi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor" şeklinde konuştu.

İşletmelerin hazırlıklarını sürdüğünü birçok sektörlerde yavaş yavaş düzelmelerin olduğunu ifade eden Öztop, "Bizlerde Kızkalesi olarak hazırız. Sadece otellerde değil plajlarda da hazırlıklarımızı yaptık. Şezlong aralarındaki mesafelerden tutunda çalışacak olan arkadaşların maskesine varıncaya kadar detayları düşünerek hareket ettik"dedi.

Turizm işletmecilerinden Yiğit Gökşen'de, "Kızkalesi pandemi sonrası turizme hazırlık aşamasında. Buradaki birçok işletme turistleri bekliyor. Kızkalesi çok özel ve güzide bir mekanımız. Restorasyonumuz bitti, sahiller temizlendi. Pandami sürecini hükümetimizin önlemleriyle oldukça yumuşak geçiriyoruz. İnanıyoruz ki haziran ortalarına doğru sezon açılacak. İşletme olarak tadilatlar yapıyoruz, yönetmeliklere göre hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte

Mehmet Şirin, Kızkalesi, Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 09:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte - Son Dakika

Son Dakika

3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Ramazan ayında yoksul aileleri unutmadı İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı         
15:12
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı         
15:04
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti         
15:01
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu         
14:57
3 buçuk aylık hamile olan Sinem Kobal, bayram pozuyla beğeni rekoru kırdı 3 buçuk aylık hamile olan Sinem Kobal, bayram pozuyla beğeni rekoru kırdı         
14:41
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi         
14:33
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu         
14:12
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil         
14:12
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir         
13:53
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum         
13:47
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, aylık kazancı ile dudak uçuklattı Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, aylık kazancı ile dudak uçuklattı         
13:38
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı         
13:28
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi         
13:08
Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor         
13:08
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü         
13:01
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz         
12:46
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim mahvoldu Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim mahvoldu         
12:43
Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı         
12:14
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı         
12:07
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını "Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli" diyerek eleştirdi         
12:04
Bayramlık ayakkabılarını başucuna koyup uyuyan çocuklardık biz! Bu kez sahiden 'Nerede o eski bayramlar?' Bayramlık ayakkabılarını başucuna koyup uyuyan çocuklardık biz! Bu kez sahiden 'Nerede o eski bayramlar?'         
11:59
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran         
11:22
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi         
11:11
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun         
10:50
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir         
10:36
Manken Ece Gürsel'den buruk bayram mesajı: Ben bayram kutlamayı 5 yıl önce bıraktım Manken Ece Gürsel'den buruk bayram mesajı: Ben bayram kutlamayı 5 yıl önce bıraktım         
10:25
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı 35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı         
10:15
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu         
10:08
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı         
09:58
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak         
09:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2020 16:10:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]