Türk Altın İşletmeleri'nden 50 Milyon Dolara Maden Devri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türk Altın İşletmeleri'nden 50 Milyon Dolara Maden Devri

16.01.2026 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Altın İşletmeleri, Balıkesir İvrindi'deki altın madeninin ruhsatını 50 milyon dolara devralacak.

Türk Altın İşletmeleri, Balıkesir İvrindi'deki altın madeninin ruhsatını 50 milyon dolara devralmak için başvuracağını açıkladı.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Türk Altın İşletmeleri Yönetim Kurulunun bugün yaptığı toplantıda, konuya ilişkin alınan kararlar paylaşıldı.

Buna göre, kaynak miktarı 700 bin ons, rezerv miktarı 500 bin ons olan, Türkiye Varlık Fonu iştiraki Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret AŞ uhdesinde bulunan, Balıkesir İvrindi'deki altın madeninin devralınmasına, maden ruhsatı devir sözleşmesi imzalanmasına ve bu kapsamda devir işlemlerinin tamamlanması için ilgili mercilere başvurulmasına karar verildi.

Şirket tarafından 50 milyon dolar ruhsat devir bedeli ve net izabe gelirinin yüzde 2,5'ine tekabül eden tutarın ödenmesi hususunda mutabık kalındı.

Ruhsat devir bedelinin üç eşit taksitte ödeneceği belirtilen açıklamada, konuya ilişkin şu detaylar paylaşıldı:

"İlk taksit olan 16 milyon 666,6 bin dolar tutarındaki ödeme (KDV istisna belgesi Türk Altın İşletmeleri AŞ tarafından temin edilene kadar) Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret AŞ'ye avans olarak sözleşmenin imza tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde, ikinci taksit olan 16 milyon 666,6 bin doların 31 Mart 2027'de, üçüncü taksit olan 16 milyon 666,6 bin doların 31 Aralık 2028 tarihi veya ruhsat sahasındaki cevherden altın üretimine başlanma tarihinden hangisi önce gerçekleşirse o tarihte olmak üzere üç eşit taksitte ödenecektir."

Kaynak: AA

Balıkesir, İvrindi, Ekonomi, Finans, Maden, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Altın İşletmeleri'nden 50 Milyon Dolara Maden Devri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi 16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu

21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de operasyona başlıyor
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de operasyona başlıyor
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
19:21
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması
İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 22:20:41. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Altın İşletmeleri'nden 50 Milyon Dolara Maden Devri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.