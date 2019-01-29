Son Dakika Haberleri: Türk Asıllı Polis Şefi, İsviçre Federal Polis Teşkilatı'na Başkan Yardımcısı Olarak Atandı

Türk Asıllı Polis Şefi, İsviçre Federal Polis Teşkilatı'na Başkan Yardımcısı Olarak Atandı

23 dakika önce

İsviçre'de, polis teşkilatının kilit noktalarından birine Türk asıllı polis şefi Emre Ertan 'başkan yardımcısı' olarak atandı.

Türk Asıllı Polis Şefi, İsviçre Federal Polis Teşkilatı'na Başkan Yardımcısı Olarak Atandı, System.String[]
İsviçre'de, polis teşkilatının kilit noktalarından birine Türk asıllı polis şefi Emre Ertan 'başkan yardımcısı' olarak atandı. Emre Artan'ın atama duyurusu, İsviçre devleti resmi internet sitesinde yayınlandı.

Türk pasaportu da olan Ertan, 1 Mayıs'ta göreve başlayacak. Emre Ertan, İsviçre Federal Polis Teşkilatı'nın kimlik ve Interpol işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapacak. Şu anda Neuenburg (Neuchatel) Kantonu polis birimi başkan yardımcısı olarak görev yapmakta olan Ertan, Lozan Üniversitesi'nde uygulamalı ceza hukuku yüksek lisansı yaptıktan sonra, polis teşkilatı içinde kariyer yaptı.

Annesi İskoçyalı, babası Türk olan Emre Ertan, 1974 yılında doğdu. İsviçre'nin yanında, Türk ve İngiliz pasaportu da taşıyan Emre Ertan evli ve bir kız çocuk babası. - Stroppel

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:49 Kaynak: DHA

İsviçre, Polis, Dünya
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