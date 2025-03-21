Türk Ayakkabı Sanayi, AYMOD Fuarı'nda dünyaya tanıtılıyor - Son Dakika
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İstanbul

Türk Ayakkabı Sanayi, AYMOD Fuarı'nda dünyaya tanıtılıyor

Türk Ayakkabı Sanayi, AYMOD Fuarı\'nda dünyaya tanıtılıyor

Türk ayakkabı sanayi, AYMOD 2025 Fuarı'nda dünya çapında tanıtılıyor. 19-22 Mart tarihleri arasında düzenlenen fuar, yerli ve yabancı firmaların bir araya gelerek 2025-2026 sonbahar kış koleksiyonlarını sergilemelerine olanak sağlıyor. Türkiye, dünya ayakkabı üretiminde altıncı, ihracatta ise dördüncü sırada yer alıyor.

21.03.2025 16:45
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Türk ayakkabı sanayi, tasarımı, kalitesi ve uygun fiyat politikasıyla dünya ayakkabı sektöründe önemli bir yer edinmiş durumda. Bu yıl 72. kez düzenlenen AYMOD – Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, Türk ayakkabılarının ihracatına büyük katkılar sağlıyor. Fuar, Kadın – Erkek ayakkabılarından çocuk ayakkabılarına kadar farklı kategorilerde, klasik, spor ve el yapımı binlerce yeni modelin koleksiyonlarını uluslararası alıcılarla buluşturuyor.

AYMOD Fuarı, özellikle Türkiye'nin yakın coğrafyasında bulunan 600 milyona yakın insanın ayakkabı ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede. Türkiye'ye yakın coğrafyanın ayakkabı tedarikinin büyük bir bölümü bu fuarda gerçekleşiyor.

Türk Ayakkabı Sanayi, AYMOD Fuarı'nda dünyaya tanıtılıyor

AYMOD 2025: TÜRK AYAKKABICILIĞININ GLOBAL YÜZÜ

Türk ayakkabı sanayisinin en büyük ticaret platformu olan AYMOD, 19 Mart 2025'te kapılarını açtı. 22 Mart'a kadar devam edecek olan fuar, dünya çapındaki alıcılar için önemli bir ticaret fırsatı sunuyor.

Fuarda, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, Haberler.com muhabiri Dilşad Özcan'a verdiği röportajda, "AYMOD fuarı, 36 yıldır yılda iki defa düzenlenen ve 72. kez kapılarını açan, Türkiye'deki sektörler arasında önemli bir yere sahip olan nadir fuarlardan biri. Ayakkabı sektörünün dış dünyaya açılan en önemli penceresidir. Özellikle ihracat ve yerli firmaların yabancı firmalarla buluştuğu bu fuar, büyük bir kazanım elde ettiğimiz bir organizasyon. Bu yıl, 2025-2026 sonbahar kış koleksiyonlarını alıcılarla buluşturuyoruz" dedi.

Türk Ayakkabı Sanayi, AYMOD Fuarı'nda dünyaya tanıtılıyor

GLOBAL KATILIM VE TİCARET HEYETİ

İçten, organizasyonun 590 profesyonel satın almacıyı, Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle otel ve uçak masrafları karşılanarak fuara davet ettiğini belirtti. Ayrıca, kendi imkanlarıyla gelen ziyaretçilerle birlikte 20 bin kişilik bir ziyaretçi hedeflendiğini vurguladı. Fuarda, 5 salonda toplam 50.000 metrekarelik alanda 270 katılımcı yer alıyor, bunlardan 29'u yabancı firmaların olduğunu vurguladı.

TÜRK AYAKKABICILIĞI GLOBAL ANLAMDA ARENADA GÜÇLÜ BİR KONUMDA

Berke İçten: "Türk ayakkabıcılığı, yıllık 550 milyon çift üretim kapasitesiyle dünya sıralamasında altıncı sırada yer alıyor. Ayrıca, 380 milyon çiftlik ihracatla dünyada dördüncü sırada bulunuyor. Türkiye, Avrupa'nın en büyük üretim merkezi konumunda ve dünya çapında ayakkabı sektöründe önemli bir oyuncu olarak dikkat çekiyor" dedi.


İstanbul, 22 Mart, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Türk Ayakkabı Sanayi, AYMOD Fuarı'nda dünyaya tanıtılıyor - Son Dakika

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