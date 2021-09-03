Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı - Son Dakika

Mikail Şuva ile dünyaevine giren Ayşenur Balcı'ya asker kardeşi Halil İbrahim Balcı unutamayacağı bir hediye verdi. Düğün için genç çifti kutlayan mesajı okunurken Türk bayrağına sarılı halde salona giren Halil İbrahim Balcı'yı gören ablası Ayşenur Balcı, büyük sevinç yaşadı.

TÜRK BAYRAĞINA SARILI HALDE SALONA GİRDİ

Geçen yıl nişanlanan Ayşenur Balcı ile Mikail Şuva için Yakutiye ilçesindeki bir salonda düğün töreni düzenlendi. Düğünde yakınlarıyla mutluluğunu paylaşan gelin Ayşenur Balcı'ya Çerkezköy'de vatani görevini yapan kardeşi Halil İbrahim Balcı kutlama mesajı gönderdi. Müzisyen tarafından genç çiftin mutluluğunu kutlayan ve yanlarında olamadığı için üzüntüsünü ifade eden mesajı okunurken, Halil İbrahim Balcı, boynuna bağladığı Türk bayrağıyla içeriye girdi.

"HEDİYE DEĞİL, BİLDİĞİNİZ ALTIN"

Oğlunu bir anda karşısında gören anne Güleser Balcı, gözyaşlarına hakim olamadı. Murat Başaran'ın 'Gülümse Anne' şarkısı eşliğinde salonda ilerleyen kardeşini gören gelin Ayşenur Balcı büyük sevinç yaşadı. Kardeşine sarılarak hasret gideren Ayşenur Balcı, uzun süre gözyaşı döktü. Çok mutlu olduğunu ifade eden Balcı, "Çok mutluyum hiç böyle bir şey beklemiyordum. Ben sadece mektup yolladığını, mesaj yolladığını zannettim ama böyle güzel bir hediye olacağını hiç zannetmiyordum. Hediye değil, bildiğiniz altın" diyerek duygularını dile getirdi.

ASKERE GİTMEDEN PLANLAMIŞ

Askere gitmeden önce plan yaptığını söyleyen Halil İbrahim Balcı, "Çerkezköy'de askerlik yapıyorum. Askere gitmeden önce zaten böyle bir planımız vardı. Bu planı da gerçekleştirdik çok mutluyuz. Bu şekilde bir organizasyonda olmak, ablamın düğününe hediye olarak gelmek ayrı bir mutluluk oldu. İnşallah onlar da ömür boyu mutlu olur şu anki gibi" diye konuştu. Şimdiye kadar aldıkları en güzel hediyenin Halil İbrahim Balcı'nın düğünlerine katılmak olduğunu söyleyen Mikail Şuva, "Kayınbiraderim her zaman yanımızda olsun. Başımızın üstünde yeri var. Bizi mutlu etti, inşallah o da her zaman mutlu olur" dedi.

DUYGUSAL KAVUŞMA SONRASI DOYASIYA EĞLENDİLER

Duygusal anların yaşandığı kavuşma anından sonra genç çift kendilerine sürpriz yapan Halil İbrahim Balcı ile gecenin ilerleyen saatine kadar müzik eşliğinde oynadı, halay çekti.