Türk doktorların Kovid-19'a yakalanan prostat hastalarıyla ilgili çalışması DSÖ ile paylaşıldı - Son Dakika

Türk doktorların Kovid-19'a yakalanan prostat hastalarıyla ilgili çalışması DSÖ ile paylaşıldı

Erzurum'da bir grup doktorun prostat hastalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını kronik rahatsızlığı olanlar gibi ağır atlattığını ortaya koyan çalışması, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaşıldı.

Türk doktorların Kovid-19'a yakalanan prostat hastalarıyla ilgili çalışması DSÖ ile paylaşıldı, System.String[]

Erzurum'da bir grup doktorun prostat hastalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını kronik rahatsızlığı olanlar gibi ağır atlattığını ortaya koyan çalışması, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaşıldı.

Erzurum Şehir Hastanesi Üroloji Kliniğinde görevli Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Karabulut, Dr. Ahmet Emre Cinislioğlu ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Erkan Cem Çelik öncülüğündeki doktorlar, Kovid-19'a yakalanan prostat hastalarıyla ilgili çalışma yaptı.

İki aylık çalışmanın sonuçları, uluslararası camiada kabul gören tıp dergilerinde yayımlandı ve DSÖ ile paylaşıldı.

Dr. Karabulut, AA muhabirine, Kovid-19'un erkek ve yaşlı hastalarda daha kötü seyretmesi ve ölümcül olmasından yola çıkarak bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Erkeklik hormonunun neden olduğu diğer bir hastalık olan ve erkeklerde halk arasında prostat büyümesi olarak bilinen şikayetlerin Kovid-19'da hastalığın gidişatı, kötü seyri hakkında bize bilgi verip veremeyeceği konusunda çalışmalar sürdürdük." dedi.

Karabulut, çalışma sonucunda, iyi huylu prostat büyümesi şikayeti olan Kovid-19'lu yaşlı erkek hastalar hakkında bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre Kovid-19'un erkeklerde daha ölümcül ve daha ciddi seyrettiğini ve erkeklerin Kovid-19'a yakalanma sıklığının daha çok olduğunu anlatan Karabulut, "Bu anlamda çalışmalara 60'ı aşkın erkek hasta dahil edildi, hepsi Kovid-19'a yakalanmıştı ve prostat şikayetleri mevcuttu." diye konuştu.

"Prostat hastaları, kronik hastalar gibi Kovid-19'u ağır geçiriyor"

Uzman Dr. Ahmet Emre Cinislioğlu da bilimsel çalışmayı, pandeminin ilk dalgasındaki pik döneminde gerçekleştirdiklerini belirterek, çalışmanın 2 ayda tamamlandığını söyledi.

Çalışma sonuçlarının tıp camiası ve halk için önemli olacağını dile getiren Cinislioğlu, şunları kaydetti:

"Bu çalışmada özelikle Kovid-19 tanılı erkek hastalarda KOAH, astım ve kronik hastalar gibi prostatın iyi huylu büyümesinde de bu hastalık grubundaki erkeklerin Kovid-19'a daha fazla yakalandığını ve hastalığın daha şiddetli seyrettiğini izledik. Özelikle Kovid-19 tanılı erkeklerin prostata bağlı şikayetleri ne kadar fazla olduysa bu grubun yoğun bakım sürelerinin de daha fazla arttığını ve hastanede daha fazla kaldığını izledik."

Cinislioğlu, çalışmanın hem hasta ve Kovid-19 tanılı erkekler açısından hem de tıp camiası açısından olumlu yol göstereceğini ifade etti.

Dr. Öğr. Üyesi Cem Çelik ise "Çalışmayla erkeklik hormon düzeyinin yüksekliği hastalığın daha kötü veya seyri sırasında bize yol göstericiliğini ve hastalığın gidişatı hakkında fikir verebileceğini saptadık. Sağlık ordusu olarak görevimizin başındayız. Halkımızın hem bizi hem de kendilerini korumak için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, Prostat, Erzurum, Erkek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 11:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk doktorların Kovid-19'a yakalanan prostat hastalarıyla ilgili çalışması DSÖ ile paylaşıldı - Son Dakika

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