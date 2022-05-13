Türk Dünyası, iletişimi güçlendirmek için İstanbul'da buluşuyor - Son Dakika
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Türk Dünyası, iletişimi güçlendirmek için İstanbul'da buluşuyor

13.05.2022 11:53
Türk Dünyası, iletişimi güçlendirmek için İstanbul'da buluşuyor

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer Toplantısı'nın dördüncüsü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde yarın yapılacak.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer Toplantısı'nın dördüncüsü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde yarın yapılacak.

Türk devletlerinin medya ve iletişim alanındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan program kapsamında Medya ve Enformasyon Alanında İş Birliği Çalışma Grubunun dokuzuncu toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Türk Devletleri Teşkilatı Medya ve Enformasyondan Sorumlu Bakanlar ve Üst Düzey Yetkililer Dördüncü Toplantısı ise yarın yapılacak.

Bu kapsamda Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci üye statüsündeki Macaristan ve Türkmenistan'dan bakan, başkan ve üst düzey yetkililer bir araya gelerek medya ve iletişim alanındaki ortak çalışmalar ve projeler ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik hususları ele alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesaj ile katılımcılara hitap edeceği toplantıya, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dışişlerinden Sorumlu Yardımcısı Hikmet Hacıyev katılacak.

Toplantıya ayrıca Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma Bakanı Askar Umarov, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı Güvenlik Politikasından Sorumlu Bakan Yardımcısı Peter Sztaray, Özbekisktan Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve Kitle İletişim Ajansı Başkanı Asadjon Khojayev, Kırgızistan Kültür Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı Enformasyon Politikası Müdürü Salkyn Sarnogoyeva, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Ishankuli Amanlyev heyetleriyle birlikte iştirak edecek.

Program kapsamında "Türk Dünyasında Kamu Diplomasisinin Yükselen Gücü: Dizi-Film Sektörü", "Türk Dünyasının Dijital Geleceği: Metaverse", "Türk Dünyasının Ortak Gelecek Vizyon Işığında Yayıncılıkta İş Birliği Olanakları", "Hakikat Ötesi Çağda Dezenformasyonla Mücadele" başlıklı paneller düzenlenecek.

Programa resmi heyetlerin yanı sıra Türk dünyasından medya ve iletişim kurumlarının yöneticileri, uzmanlar, sanatçılar, sosyal medya fenomenleri, akademisyenler ve iletişim fakültesi öğrencileri katılacak.

Dijital teknolojiyle donatılmış stant ve fuaye alanında ise katılımcılar, üye ve gözlemci üye ülkelerin medya ve iletişim kurumlarının faaliyetleri hakkında bilgi alabilecek.

Etkinliğin son gününde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca tüm katılımcılara yönelik bir sosyal program düzenlenecek.

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Kaynak: AA

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